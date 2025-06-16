Netanyahu’dan Sert Tehdit: “Tahran’ı Boşaltın”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran’ı boşaltın” ifadelerini kullandı.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar dördüncü gününde devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, uluslararası kamuoyunun da yakından takip ettiği savaş sürecine ilişkin net bir uyarıda bulundu.

“Zafere Giden Yoldayız”

Netanyahu, yaptığı açıklamada “Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran’ı boşaltın” sözleriyle İran’a doğrudan tehditte bulundu. Açıklamasında operasyonların devam edeceğini belirten Netanyahu, iki temel hedeflerine yaklaştıklarını vurguladı:

“Zafere doğru giden yoldayız. İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz: İran’ın nükleer kapasitesini ve füze tehdidini ortadan kaldırmak.”

Yükselen Aslan Operasyonu ve Sonrası

İsrail, 13 Haziran sabahı başlattığı “Yükselen Aslan” isimli askeri operasyonla İran’ın çeşitli bölgelerini hedef aldı. Bu saldırılarda İran’ın üst düzey yöneticilerinin ve stratejik askeri tesislerinin vurulduğu bildirildi.

İran ise bu saldırılara karşılık vererek Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in birçok noktasına füze saldırısı düzenledi. Karşılıklı saldırılarla bölgedeki gerilim kritik seviyeye ulaştı.