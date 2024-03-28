Neslihan Atagül Miami tatilinden paylaştı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olmak için Milano’ya gitmişti. Güzel oyuncu şimdi de tatil için Miami’ye gitti. Atagül’ün beyazlar içindeki pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Efsane dizi Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği ‘Deniz’ karakteriyle oyunculuk serüvenine başlayan güzel oyuncu Neslihan Atagül, ‘Fatih Harbiye’ ile ‘Kara Sevda’ gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.
Uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile olan evliliği sürekli magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Verissimo programına konuk olmak üzere Milano’ya uçmuştu.
BİRAZ DA MIAMI
Güzel oyuncu şimdi de tatil için Miami’ye gitti. Beyaz gömlek, beyaz crop ve beyaz bir pantolon tercih eden Atagül, tarzıyla beğeni topladı.
Neslihan Atagül’e takipçilerinden tam not gelirken, yanında eşinin olmaması da dikkat çekti.