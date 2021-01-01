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Necla Nazır’ın Evi Basıldı

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Necla Nazır’ın Evi Basıldı
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20 Ağustos 2021 - 14:18
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Necla Nazır’ın evi, eski damadı Taner Şafak tarafından basıldı. Kapısı tekmelenen, tehdit edilen Nazır, soluğu karakolda alıp “Eski damadım evimi bastı, silah sesi de duydum” dedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sanat dünyasının iki ünlü ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur, kendisi gibi müzisyen olan Taner Şafak ile evlenmiş, 2019 yılında ise boşanmıştı.

Çiftin oğullarının velayeti Tuğçe Tayfur’da kalırken mahkeme, Şafak’ın bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Şafak, bir süre önce Aile Mahkemesi’ne başvurarak 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etmişti.

‘SİZİ ÖLDÜRECEĞİM’

Eski karı-koca arasında yeni bir kriz çıktı. Bu sefer Tayfur’un annesi Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Necla Nazır, eski damadıyla karakolluk oldu. Nazır, torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak’ı arayıp durumu bildirdi. Ancak eski damat, müsait olmadığını, gelemeyeceğini söyledi. Nazır da, eski dünürlerini arayacağını ve torunları ile görüşmesini isteyeceğini söyledi. Bu konuşmadan sonra Taner Şafak, çıldırmış vaziyette Nazır’ın oturduğu daireye geldi ve kapıyı tekmelemeye başladı. Eski damat, “Siz kimsiniz, sizi öldüreceğim” diyerek bağırmaya başladı. İddiaya göre o sırada silah patlama sesi de duyuldu.

KARAKOLA GİTTİ

Korkuya kapılan Nazır, önce polisi ardından kızını aradı. Tayfur, eski eşini arayarak annesinin ikametinden gitmesi için ikna etmeye çalıştı. Tehditlerine devam eden eski damat, olay yerinden ayrıldı. İfade vermeye emniyete giden Nazır, Taner Şafak’tan şikayetçi oldu.

‘ÇOCUĞUM AĞLIYORDU ENDİŞEYE KAPILDIM’

Olayla ilgili ifadesi alınan Taner Şafak şunları söyledi: “Telefonda çocuğumun ağlama sesini duydum. Bir şey oldu endişesi ile oraya gittim. Silah kullanmadım, kapıyı sert vurduğum için sesleri karıştırmış olabilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Taner Şafak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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