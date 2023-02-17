SOSYETİK GÜZEL’DEN ANLAMLI DESTEK

Gül Gölge, Beauty Attitude Academy merkezinde psikolojik destek için gerekli

görüşmeleri yapıp bir kadro oluşturup okulumuza gelen depremzede vatandaşlarımızın

mental sağlıkları için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.

Depremden dolayı İstanbul’a gelen ve meslek sahibi olmak isteyen arkadaşlarımızı, meslek sahibi yapmak için

okulumuzu arayıp (0542 105 40 71) isimlerini yazdırmalarının kayıt için yeterli olacağını belirtti.

Sosyetik güzel, bence herkes elini taşın altına koymalı, bu anlatılacak bir şey değil! Bu dönem birlik ve

beraberlik dönemi diyerek sözlerini bitirdi.