SOSYETİK GÜZEL’DEN ANLAMLI DESTEK

deprem yüzünden İstanbul’a yerleşmek zorunda kalan depremzedeler için 20 kişilik eğitim
kontenjanı açtıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Gül Gölge, Beauty Attitude Academy merkezinde psikolojik destek için gerekli
görüşmeleri yapıp bir kadro oluşturup okulumuza gelen depremzede vatandaşlarımızın
mental sağlıkları için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.
Depremden dolayı İstanbul’a gelen ve meslek sahibi olmak isteyen arkadaşlarımızı, meslek sahibi yapmak için
okulumuzu arayıp (0542 105 40 71) isimlerini yazdırmalarının kayıt için yeterli olacağını belirtti.
Sosyetik güzel, bence herkes elini taşın altına koymalı, bu anlatılacak bir şey değil! Bu dönem birlik ve
beraberlik dönemi diyerek sözlerini bitirdi.