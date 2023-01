Ne zaman yasalaşacak? Bakan Bilgin’den EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT çalışmalarında. Çok sayıda kişi EYT’nin ne zaman yasalaşacağını sorarken diğer taraftan da stajyerlerin düzenleme kapsamına alınıp alınmayacağını merak ediyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin Meclis’e gelmesine sayılı günler kaldı.

KIDEM TAZMİNATLARI HAKKINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, “Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis’e götürecek, biz değil. Meclis’in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis’te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuya destek verdiğini belirterek, “Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, ” “(EYT’lilere ilişkin) Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum” dedi.

BAKAN NEBATİ’DEN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, “Hazine’den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız” dedi.

EYT’LİLERİN MAAŞLARINI ALACAKLARI TARİH BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT’lilerin maaş alacağı tarih ile ilgili şu bilgileri vermişti: “Teknik çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bitirdi, milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifi haline getiriyor. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis’e sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. ”

Bu haber https://www.milliyet.com.tr den alınmıştır