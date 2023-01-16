Esra Bilgiç, evliliği anlattı

Son dönemde sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Esra Bilgiç, en son Pakistan’da oynadığı reklamlardan kazandığı milyonlarla gündeme gelmişti.

Bilgiç, L’officiel Wedding dergine röportaj verdi. 2017 yılında evlendiği futbolcu Gökhan Töre’den 2019 yılında boşanan oyuncu, evlilik hakkında düşüncelerini dile getirdi.

“2 insanın el ele yürümesi”

Güzel oyuncu, “Birbiriyle iyi anlaşan, birbirini anlayan, birbirini seven, birbirine saygı duyan, hayat görüşlerinin ve hayal ettikleri hayatın benzer olduğu iki insanın hayat yolunda el ele yürüme arzusu taşıması.” dedi.

“Mesafeliyim”

Kendini de anlatan Esra Bilgiç, “İyi bir dinleyiciyimdir. Mesafeliyim. Saygılıyım. Temkinliyim. Tecrübelerimi seçebileceğime inanırım. Şüphe duyarım ve tereddüt ederim. Aklımı saf dışı bırakarak karar vermem. İkna kabiliyetim yüksektir. Hayatıma dair her şeye karşı özenliyim. Pratik ve hızlıyımdır.” diye konuştu.