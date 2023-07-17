Ne kadar kesinti olacağı ortaya çıktı! Milyonlarca memur banka hesabına yatan parayı gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam maaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Memurun beklediği zam büyük hayal kırıklığı yarattı.