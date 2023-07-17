Ne kadar kesinti olacağı ortaya çıktı! Milyonlarca memur banka hesabına yatan parayı gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam maaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Memurun beklediği zam büyük hayal kırıklığı yarattı.
TURGAY SAKARYA-GÜNBOYUMemur maaşlarına yapılan seyyanen zammı içeren yasa teklifinin Meclis’te kabul edilmesiyle hesaplara yatması beklenen 8 bin 77 liralık zamdan kesinti yapılacağı ortaya çıktı.4 milyona yakın memura torba yasayla yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın temmuz ayında kesinti yapılarak 14 gün eksik ödenecek. Memurlara verilen yüzde 17.55’lik enflasyon ve toplu sözleşme zammı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanırken 8 bin 77 liralık seyyanen zammın uygulama tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarih farkı nedeniyle memur 1-14 Temmuz tarihleri arası için seyyanen zam alamayacak.
Dolayısıyla 8 bin 77 liralık seyyanen ödemeden 14 günlük döneme denk gelen 3 bin 769 TL kırpılacak ve memurun hesabına temmuzda sadece 4 bin 308 lira yatırılacak.