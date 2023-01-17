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NBA’de Alperen Şengün’den bir tarihi başarı daha!

NBA’de Alperen Şengün’den bir tarihi başarı daha!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ocak 2023 - 10:07

NBA’de bu gece Alperen Şengün ile LeBron James arasında tarihi bir düello yaşandı. Geçen hafta NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot olan Alperen Şengün, bu gece Los Angeles Lakers karşısında da tarihi bir performansa imza attı.

NBA’de heyecan, bu gece oynanan 3 maçla devam etti. Gecenin en dikkat çeken maçı ise Los Angeles Lakers ile Houston Rockets arasında oynandı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ile LeBron James arasında düzelloya sahne olan mücadeleyi Los Angeles Lakers 140-132 kazandı.

ALPEREN’DEN KARİYER REKORU! SHAQ’I GERİDE BIRAKIP TARİHE GEÇTİ

Geçen hafta NBA tarihinde en genç triplo-double yapan pivot olan Alperen Şengün, Lakers karşısında 37 dakika süre alıp 33 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 4 blokla oynadı. Kariyer sayı rekorunu kıran Alperen, Shaquille O’Neal’ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

Müthiş performansı galibiyete yetmeyen Alperen’i LeBron James de maçın ardından tebrik etti.

LEBRON JAMES ADIM ADIM REKORA İLERLİYOR

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Önceki maçta bulduğu sayılarla NBA tarihinde 38 bin sayı barajını 2. oyuncu olan ve Kareem Abduk-Jabbar’ın rekoruna adım adım yaklaşan LeBron James, Rockets karşısında bulduğu 48 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek sayı bulduğu maçını oynadı. LeBron ayrıca 8 ribaunt ve 9 asistle galibiyete katkı yaptı.

NBA’de gecenin sonuçları:

Minnesota Timberwolves 125-126 Utah Jazz
Memphis Grizzlies 136-106 Phoeniz Suns
Los Angeles Lakers 140-132 Houston Rockets

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