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SEMİH SAYGINER, GÜNEY KORE’DEKİ TÜRK FİNALİNİ KAZANARAK ŞAMPİYON OLDU

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Güney Kore’de düzenlenen Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) şampiyonasında, Türk bilardo sporunun gururu Semih Saygıner, Lütfi Çenet’i yenerek şampiyon oldu. Bu, iki Türk sporcu arasında gerçekleştirilen tarihi bir final karşılaşmasıydı.SEMİH SAYGINER, GÜNEY KORE’DE ŞAMPİYONLUK YAŞADIPBA Dünya Şampiyonası’nın 5. ayağında, Jeju Adası’nda düzenlenen finalde, her setin 15 sayı üzerinden oynandığı turnuvada, Semih Saygıner rakibini 4-1’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu final, yurt dışında Türk sporcuları arasında ilk kez oynanan bir şampiyonluk maçı olarak kayda geçti.BİR TÜRK DERBİSİNE TANIKLIK EDİLDİSemih Saygıner ve Lütfi Çenet, sırasıyla turnuvanın en iyileri arasında yer alarak finale yükseldi ve tarihe geçtiler. Bu şampiyonluk, Türk bilardosu için büyük bir gurur kaynağı oldu.
Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir ikilisinden tarihi başarı: Türkiye, üst üste üçüncü kez 3 bant bilardoda dünya şampiyonu - Medyascope
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Kaynak:En Son HaberKaynak:DHA

SEMİH SAYGINER, GÜNEY KORE’DEKİ TÜRK FİNALİNİ KAZANARAK ŞAMPİYON OLDU
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