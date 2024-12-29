NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE ŞOK İDDİA

Nevzat Bahtiyar’ın avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahtiyar, Narin Güran davası kapsamında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatı Ali Eryılmaz, bugün yaptığı açıklamalarla olayın arka planına dair önemli bilgiler sundu. Eryılmaz, davanın sanıkları Salim, Yüksel ve Enes Güran hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, bu üç sanığın gizledikleri önemli bir sırrı gün yüzüne çıkardı.

Avukat Eryılmaz, “Narin Güran davasındaki sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran’ın sakladıkları şey, aslında katil kimliğine dair değildi. Bu kişilerin sakladığı esas mesele, Narin’in neden katledildiğiydi. Katilin kim olduğu, cinayetin nasıl işlendiği belki çok daha önceden anlaşılmış olabilir. Ancak sanıkların, olayın temel sebebini ve arkasındaki gerçek motivasyonu gizlemeleri çok daha büyük bir sır olarak kaldı,” şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu ifadeler, dava sürecinde farklı bir bakış açısı ortaya koyarken, Narin Güran’ın ölümünün ardındaki gerçek sebepleri ve olaya dair gizlenen detayları gün yüzüne çıkarma çabalarını da ortaya koyuyor. Eryılmaz, sanıkların bu önemli bilgiyi toplumdan saklamış olmasının, cinayetin neden işlendiği hakkında daha derin bir anlayışa varılmasını engellediğini ifade etti. Bu açıklamalar, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, davada yeni bir dönemin başlayabileceğine dair ipuçları da sunuyor.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin dava, şehrin gündeminde büyük bir yankı uyandırdı. Mahkemede, çocuğun ölümüne neden olan olayla ilgili tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu davanın en dikkat çeken unsurlarından biri, itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın durumu oldu. Bahtiyar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayetten beraat etti.

Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Avukatın Açıklamaları Olayı Yeni Bir Boyuta Taşıdı

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın sosyal medyada yaptığı açıklamalar ise büyük ilgi gördü. Eryılmaz, ilk paylaşımında, sanıkların, Narin Güran’ın katili olmadığını, aslında cinayetin nedenini sakladıklarını belirtti. Avukat, “Sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran’ın sakladıkları şey ‘katil’ değildi. Onlar aslında ‘cinayetin sebebi’ni sakladılar. Bilinmesini istemedikleri şey Narin’in neden katledildiğiydi” diyerek davadaki gizli noktalara dikkat çekti.

Eryılmaz, bu paylaşımından yaklaşık iki saat sonra bir mesaj daha paylaşarak, müvekkili Nevzat Bahtiyar’ın beraatini ve aldığı cezayı yorumladı. “Nevzat Bahtiyar iştirak halinde cinayetten beraat ederek delilleri gizlemek ve yok etmekten dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bu ceza size az gelebilir” diyerek, mahkemenin kararının vicdani bir temele dayandığını vurguladı. Eryılmaz, ayrıca, “Belki Nevzat sizin vicdanınızda 10 yıl, 20 yıl ya da müebbet hapis cezası almış olabilir. Sonuçta küçük bir bedeni dere kenarına gömmek canice bir eylem. Ancak kanunda bu suçun cezası 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıdır” şeklinde konuştu.

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Avukatın bu açıklamaları, davanın gidişatını ve suçluların cezalarını tartışan birçok kişiyi harekete geçirdi. Eryılmaz, mesajlarında, “Mahkeme vicdanıyla suçlu olduğuna karar verir ancak kanunda verilmesi gereken cezayı uygular. Nevzat Bahtiyar vekili olarak elbette biz mutluyuz. Müvekkilimiz işlemediği bir suçtan, iştirak halinde kasten cinayetten beraat etti” dedi ve bu sevinci kendilerine çok görenlerin dertlerini iyi anladığını belirterek, “Allah çarşınıza pazar versin” şeklinde bitirdi.

Bu dava ve avukatın açıklamaları, Narin Güran’ın ölümüne neden olan olayın ardındaki karanlık noktaları ve adaletin nasıl işlediğini sorgulayan bir ortam yaratmış durumda. Ayrıca, davaya dair verilen cezaların, suçların ne kadar karmaşık ve çetrefilli olduğuna dair derin bir tartışma başlatmışa benziyor.

KAYNAK: medyaradar