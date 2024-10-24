Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayete ilişkin iddianameyi kabul ettiği tutanakta çoğunluğu Güran ailesi mensubu olan ve aralarında baba Arif Güran ile Ağabey Baran Güran’ın da bulunduğu 23 kişinin mahkeme günü zorla getirilmesine de karar verdi. Haklarında zorla getirilme kararı verilen kişilerden 8’inin tutuklu sanık olduğu öğrenildi.

İŞTE O 23 İSİM

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre söz konusu tutanakta; Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy’un beyanlarının tespiti için zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verildi.

Narin’in babası Arif Güran’ın ise “müşteki” sıfatıyla sisteme kayıt edilmesi ve hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmedildi.

Duruşmanın ise, yaşanan bu gelişmenin ardından 7 Kasım 2024 tarihinde saat 09.00’da yapılacağı belirtildi.