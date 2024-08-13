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Asya Borsaları yükselişte!

Asya Borsaları yükselişte!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ağustos 2024 - 8:58

Asya-Pasifik piyasaları Nikkei’nin yüzde 2’den fazla değerlenmesiyle yükselişi destekliyor.

Japonya’nın önemli endeksleri haftanın ikinci işlem gününde piyasaların tatilden sonra tekrardan işlem görmeye başlamasıyla yüzde 2’den fazla kazanç elde etti.

Gösterge Nikkei 225 yüzde 2,53 yükselerek 2 Ağustos’tan beri ilk defa 36 bin seviyesini aştı. Daha geniş kapsamlı olan Topix ise ise 2,16 değer kazandı.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberler kapsamında, ülke parlamentosu, Japonya Merkez Bankası’nın geçen ay faiz oranlarını artırma kararını tartışmak için gelecek hafta özel bir oturum düzenlemeyi düşünüyor.

Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 0,2 oranında gerilerken, küçük ölçekli Kosdaq yüzde 1,57 kayıp görüldü.

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Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi marjinal bir yükseliş kaydetti.

Hong Kong’un Hang Seng endeksi yeni güne yüzde 0,4 kazançla başladı. Çin ana karasındaki CSI 300 ise yüzde 0,06 yükseliş gösterdi.

Güneydoğu Asya’da Singapur, Temmuzda açıklanan ön gayri safi yurtiçi hasıla öngörüsüyle uyumlu olarak ekonomisinin ikinci çeyrekte 2023’e oranla yüzde 2,9 büyüdüğünü belirtti.

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