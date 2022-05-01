NAGİHAN’DAN SERT ÇIKIŞ “ARTIK PARKUR KOYULMASIN”

Survivor yarışmasının bir sezonu daha bitti ancak tartışmalar sona ermedi… Nisa Bölükbaşı’nın

şampiyon olması sonrası hem fanlar hem yarışmacılardan ilginç paylaşımlar geliyor. İşte paylaşım

yapanlardan biri de Survivor’un öne çıkan isimlerinden Nagihan Karadere oldu…

Survivor Nagihan kendisini destekleyenlere teşekkür ettikten sonra şunları yazdı: “Kim ne söylerse

söylesin, ben bu uzun ve yorucu serüvende ne olursa olsun kendi doğrularımdan vazgeçmeden, doğru

bildiğim yolda sonuna kadar ilerledim. Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi,

gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Ayrıca

bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3 kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha

da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda

bırakmasın. Ne de olsa İş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız

ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kâr kaldı.Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te

çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik.”