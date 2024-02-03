Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı

“Doğru bir evlilik miydi” sorusunu yanıtlayan Alçı “Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu” ifadelerini kullandı.