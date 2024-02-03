Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı

2010 yılında evlenen Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın boşanması 40 milyon lira tazminat istenmesi ile uzun süre konuşulmuştu. Alçı, katıldığı bir programda Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı.
Gazeteci Nagehan Alçı, Adem Metan’ın “Peki Sonra?” programına konuk oldu.
Metan’ın “Evliliğiniz neden bitti” sorusunu yanıtlayan Alçı, Kütahyalı ile karakterlerinin çok farklı olduğunu ve bir süre sonra ilişkinin yorduğunu açıkladı.
13 yıllık evliliğin kendisine çok şey öğrettiğini söyleyen Alçı, halen görüştüklerini ifade etti.
“Doğru bir evlilik miydi” sorusunu yanıtlayan Alçı “Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu” ifadelerini kullandı.
Alçı ve Kütahyalı 2023 yılının Ekim ayında sürpriz bir kararla boşanmıştı.
Alçı’nın, Kütahyalı’dan talep ettiği 40 milyon TL’lik tazminat ise uzun süre konuşulmuştu.