Önceki gün Cihangir’de görüntülenen Selin Şekerci ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İbrahim Selim, muhabirlerin “evlilik” sorularına yanıt verdi. Aşıklar, “Biz bilmeyiz öyle şeyleri…” diyerek, kahkaha attı

Yaşadıkları sürpriz aşk ile çok konuşulan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çifti, Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi. İkili, muhabirlerle konuşarak kendilerine sorulan soruları cevapladı.

Tatilin güzel geçtiğini ifade eden Şekerci, rol aldığı ‘Yeşilcam’ adlı dizinin ikinci sezonunun da çekileceğini söyledi.

İlişkileri hakkında yöneltilen sorulara “Her şey yolunda gidiyor” cevabını veren çift, evlenip evlenmeyecekleri sorulduğunda ise “Biz bilmeyiz öyle şeyleri” açıklamasını yaparak kahkaha attı.

Okan Bayülgen’in, “Fenomenlerin hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar…” yorumu İbrahim Selim’e hatırlatıldı. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, “Günümüzde durum bu. Sosyal medyadan ilerliyor her şey. Okan Bey kötülemek istememiştir ya da sözlerinde samimi değildir.” diye konuştu.

Gonca Vuslateri’nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı “Yatağımı kimseyle paylaşamam” sözleri hakkında ise Şekerci, “Bunları İbrahim yokken mi konuşsak acaba?” diyerek kahkaha attı.