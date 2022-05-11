Müzik Saati Değişikliğine Sanatçılar Ne Dedi?

Pandemi kısıtlamaları arasında kaldırılmayan neredeyse tek yasak müzik yasağı oldu. Yayınlanan genelgeye göre kısıtlamanın gece 00.00’dan 01.00’e çekilmesi sanatçılardan tepki gördü.

Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan pandemi kısıtlamaları geçen yıl yaz aylarından itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlandı ancak müzik kısıtlaması kaldırılmadı. İçişleri Bakanlığı dün yayınladığı genelge ile bu süreyi saat 01.00’e kadar uzattı. Turizm sezonu açılmadan yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten müzisyenler ve müzik meslek birliklerinin temsilcileri ise tepkili.

Gazete Duvar’dan Mahmut Çınar’ın haberine göre, Kardeş Türküler grubundan müzisyen Feryal Öney, gece müzik yasağının özellikle sektörde yeni olan müzisyenler ve gruplar açısından büyük bir sorun olduğunu hatırlattı. Amatör grupların sanat hayatının bu yasak sebebiyle olumsuz etkilendiğini belirten Öney, “01.00’e çekilmesi bir şeyi değiştirmeyecek. Ön grup 9-11 çalsa, sonraki gruplar 11-1 arası çalsa bile bu çok zor. Ne olur yani sabaha kadar çalınsa” diye konuştu.

“Bu yaşam tarzına müdahale, sistematik bir saldırı”

İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği MYK Üyesi ve Marmaris Müzik Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı olan Ali Yokuş da, “Bir müzisyen olarak artık görmezden gelinmediğimizi, çalışma koşullarımızın; en azından şimdilik çalışma saatlerimizin iktidar tarafından garantiye alındığını görüp sevinecek kadar saf olmayı dilerdim. Fakat bu açıktan yaşam tarzına müdahale, kendi gibi olmayandan intikam alma amaçlarını bir arada barındıran sistematik bir saldırı. Pandemi öncesi koşullara geri dönülmediği sürece kimse boşuna sevinmesin. Gürültüyü bahane ederek sanatı, eğlenceyi, insanların stresle başa çıkmak için en çok tercih ettiği sektörü dizginlemek kabul edilebilir değildir” dedi.

“Parlamenter sistem yerine başkanlık sistemini nasılmış bir kez daha gördük”

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen de, “Parlamenter sistem yerine başkanlık sistemini nasılmış bir kez daha gördük. Ne Kültür Bakanı ne de Sağlık Bakanı’nın görüşleri hiç dikkate alınmadı. Zira bir turizmci olan Mehmet Nuri Ersoy bu anlamsız yasağın sadece müzik sektörünü değil turizm sektörünü de çok olumsuz etkileyeceğini en iyi bilen isimlerden. Ama tek adam rejimi ne akıl ne mantık dinliyor” yorumunu yaptı.

MESAM: İnsanların yaşamlarına böyle sınırlamalar getirilmesini doğru bulmuyoruz

“İnsanların yaşamlarına böyle sınırlamalar getirilmesini doğru bulmuyoruz” diyen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül de, şunları kaydetti:

“Bizim devletten tek talebimiz müzisyenlerin ve gece mekânlarının sorunlarını bilmelerine rağmen böyle bir çözümden uzak yaklaşım göstermemeleri. Çünkü bu sosyal sorunlara, toplumsal birtakım sorunlara yol açar. Pandemi döneminde çok sayıda müzisyen arkadaşımız hayatına kıydı, pek çoğunun ailesi dağıldı, yuvası dağıldı. Kültür ve sanat şu anda ülkemizde maalesef yerlerde sürükleniyor. Buna daha fazla seyirci kalamayız. Biz MESAM olarak bu konunun bir an önce, artık bir sonraki toplantıda mı olur, ivedilikle mi toplanılır bu konuyla ilgili, tekrar görüşülmesini, bu kararın tekrar revize edilmesini bekliyoruz”