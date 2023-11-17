Muş’un yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken gece kardan kapanan Malazgirt-Ahlat kara yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.
Muş’ta gece saatlerinde etkisini attıran sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken 2 bin 200 rakımlı Çavuştepe mevkisi beyaza büründü. Öte yandan karayolları ekipleri, dün gece kardan kapanan Malazgirt-Ahlat kara yolunu ulaşıma açtı.
Muş’a mevsimin ilk karının yağdığını söyleyen vatandaşlardan Alican Bakan, karın Muş’un simgesi olduğunu ifade ederek, “Mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışından dolayı çok mutluyuz. Kar Muş’un simgesi olduğu için biz çok seviyoruz” dedi.