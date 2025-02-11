MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ’DAN OKAN BURUK’A SERT ELEŞTİRİLER

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Üstündağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Buruk’u hedef aldı. F.Bahçe taraftarı olan Üstündağ, Galatasaray’ın Adana Demirspor karşısında gösterdiği başarıların penaltısının ardından, ödüllerini Buruk’a takdim etme teklifini yaptı.

“Aktrörlük Ödüllerimi Size Armağan Ediyorum”

Mustafa Üstündağ, 20 yıl boyunca aktörlük ödüllerini sosyal medya paylaşımında anlatırken, bu ödülleri Okan Buruk’a hediye etmek istediğini belirtti. Bu ilginç yılda, “Sizin ödüllerinizle daha güzel işler yaparsınız” şeklinde dile getiren Üstündağ, bir yandan da ödüllere iliştirdiği esprili bir “Oscar” ödülü ile dikkatleri üzerine dikkat çekti.

Okan Buruk’a Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Üstündağ’ın bu açıklamaları sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları ve futbolseverler arasında, Üstündağ’ın sözleri üzerine çeşitli yorumlar yapıldı. Bazı oyuncular Üstündağ’a destek verirken, diğerleri ise futbolun içinde bu tür eleştirilerin yersiz olduğunu savundu.

Üstündağ’dan Fenerbahçe’nin Taraftarına Çağrı

Mustafa Üstündağ, yaptığı paylaşımda aynı zamanda F.Bahçe taraftarlarına da seslendi. Galatasaray’ın hakem kararlarına olan yaklaşımını geliştirerek, sosyal medyada futboldan çok tiyatro ve oyunculuk oyuncularının ön planda olduğunu vurguladı.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/