UEFA Sıralaması güncellendi!

Türkiye, Galatasaray’ın Marsilya karşısında aldığı galibiyetle UEFA sıralamasında iki basamak birden yükseldi. Fenerbahçe Olympiakos’a mağlup olmasaydı sıralamamız daha da yüksek olabilirdi. Sezonu 15. sırada bitirmek çok kritik! İşte detaylar…