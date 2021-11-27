UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kritik konum, Fenerbahçe ve Beşiktaş…
Avrupa’daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın hafta içi oynadıkları maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi’ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için büyük önem arz ediyor. İşte detaylar…
Türkiye, Galatasaray’ın Marsilya karşısında aldığı galibiyetle UEFA sıralamasında iki basamak birden yükseldi. Fenerbahçe Olympiakos’a mağlup olmasaydı sıralamamız daha da yüksek olabilirdi. Sezonu 15. sırada bitirmek çok kritik! İşte detaylar…
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransa ekibi Marsilya’yı 4-2 yendi ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım son haftada Lazio deplasmanına liderlik için gidecek.
2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK
Takımlarımızın bu sezon Avrupa’da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.