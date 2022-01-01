Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Murat Ünalmış’tan konuşulacak proje

Murat Ünalmış’tan konuşulacak proje
3 views
20 Ocak 2022 - 13:45

Murat Ünalmış’tan konuşulacak proje

Üç haftada 972 bin 102 seyirciye ulaşan “Kesişme İyi Ki Varsın Eren” filmi rekora koşan ünlü yapımcı Mustafa Uslu yine iddialı bir proje için kolları sıvadı.

Murat Ünalmış'tan konuşulacak proje

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Mustafa Uslu, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hikâyesini sinema perdesine aktaracak.

Ünlü yapımcı Deniz Gezmiş rolü için Murat Ünalmış’la görüştü.

“Bir Zamanlar Çukurova” dizisinden ayrıldıktan sonra yeni projesi merak konusu olan ünlü aktör Murat Ünalmış’ın da role sıcak baktığı ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.

Mustafa Uslu, şimdi Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın ailelerinden izin almaya hazırlanıyor.

Filmin yönetmenliğini yapması için Uslu’nun kafasında iki isim var; Ömer Faruk Sorak ve ünlü oyuncu Timuçin Esen…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanı uyardı!İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanı uyardı!
Ünlü ABD’li Yatırımcı Rogers: Türkiye’de Yatırım YapmamÜnlü ABD’li Yatırımcı Rogers: Türkiye’de Yatırım Yapmam
Diyanet’in Bütçesi 4 Bakanlığın Üzerine ÇıktıDiyanet’in Bütçesi 4 Bakanlığın Üzerine Çıktı
Demirtaş’tan Erdoğan’a: Öcalan’ın Ne dediğini Nereden Biliyorsunuz?Demirtaş’tan Erdoğan’a: Öcalan’ın Ne dediğini Nereden Biliyorsunuz?
FOX Haber Sunucusu Selçuk Tepeli’nin O Sözleri Rahatsız Etti: RTÜK Başkanı Gece Yarısı Fazla MesaideFOX Haber Sunucusu Selçuk Tepeli’nin O Sözleri Rahatsız Etti: RTÜK Başkanı Gece Yarısı Fazla Mesaide
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Sarıkaya ‘ayrılık’ sorularından kaçtı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanı uyardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü ABD’li Yatırımcı Rogers: Türkiye’de Yatırım Yapmam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet’in Bütçesi 4 Bakanlığın Üzerine Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demirtaş’tan Erdoğan’a: Öcalan’ın Ne dediğini Nereden Biliyorsunuz?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FOX Haber Sunucusu Selçuk Tepeli’nin O Sözleri Rahatsız Etti: RTÜK Başkanı Gece Yarısı Fazla Mesaide
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir bebeğin haftalık mama ve bez gideri 350 lirayı geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Ünalmış’tan konuşulacak proje
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir ile Kerem Bürsin aynı projede mi buluşuyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aynı Hadise! Görüntü vermemek için yine yüzünü gizledi!
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanı uyardı!Ocak 20, 2022-2:31 pm
Diyanet’in Bütçesi 4 Bakanlığın Üzerine ÇıktıOcak 20, 2022-2:07 pm
Demirtaş’tan Erdoğan’a: Öcalan’ın Ne dediğini Nereden Biliyorsunuz?Ocak 20, 2022-2:00 pm
FOX Haber Sunucusu Selçuk Tepeli’nin O Sözleri Rahatsız Etti: RTÜK Başkanı Gece Yarısı Fazla MesaideOcak 20, 2022-1:54 pm
Bir bebeğin haftalık mama ve bez gideri 350 lirayı geçtiOcak 20, 2022-1:48 pm
Çıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Ne mutluluğu! Gözüne far tutulmuş tavşan gibiOcak 20, 2022-10:00 am
Defne Samyeli: Kızlarımın babası giyimime karışırdıOcak 20, 2022-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !