Murat Ünalmış’tan konuşulacak proje

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Mustafa Uslu, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hikâyesini sinema perdesine aktaracak.

Ünlü yapımcı Deniz Gezmiş rolü için Murat Ünalmış’la görüştü.

“Bir Zamanlar Çukurova” dizisinden ayrıldıktan sonra yeni projesi merak konusu olan ünlü aktör Murat Ünalmış’ın da role sıcak baktığı ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.

Mustafa Uslu, şimdi Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın ailelerinden izin almaya hazırlanıyor.

Filmin yönetmenliğini yapması için Uslu’nun kafasında iki isim var; Ömer Faruk Sorak ve ünlü oyuncu Timuçin Esen…