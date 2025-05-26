MURAT ÖVÜÇ’ÜN ESKİ EŞİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI: GELİNİNE ALTIN YAĞDIRDI

Sosyal medya fenomeni ve şovmen Murat Övüç, oğlu Burakcan Övüç’ün düğününde hem duygusal hem de gösterişli anlara imza attı. Düğünün en dikkat çeken anlarından biri ise Övüç’ün yıllardır gözlerden uzak tuttuğu eski eşinin ilk kez görüntülenmesi oldu. Uzun yıllardır medyada yer almayan eski eş, düğün töreninde gelinine takı takarken görüntülendi.

NİŞANDA 2 KİLO, DÜĞÜNDE KİLOLARCA ALTIN TAKTI

Murat Övüç, oğlu Burakcan’ın nişanında gelinine tam 2 kilo altın takarak sosyal medyada gündem olmuştu. Düğün gecesinde ise bu gösterişi devam ettiren Övüç, adeta altın şov yaptı. Takı töreninde gelinine kilolarca altın takan Övüç’e, eski eşi de eşlik etti. İkilinin oğulları için bir araya gelmeleri dikkat çekerken, eski eşin kameralara yakalanması da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BİRBİRLERİNE MESAFELİ DURDULAR

Takı merasiminde eski eşinin yanında bulunan Murat Övüç’ün, eski eşiyle olan tavırları dikkatlerden kaçmadı. Oğullarının mutlu gününde bir araya gelen eski çiftin oldukça mesafeli davrandıkları görüldü. Sosyal medyada eski eşin ilk kez görüntülenmesi, birçok kullanıcı tarafından “Yıllardır merak ediliyordu, sonunda ortaya çıktı” yorumlarına neden oldu.

“BABAM İSTEDİ DİYE EVLENDİM”

Daha önce hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Murat Övüç, babasının katı tavırları nedeniyle evlendiğini ifade etmişti. Şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ablama ben eşcinselim dedim, ‘Bunu babama ve anneme anlatamayız’ dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim, oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakallıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü.”

Övüç’ün bu sözleri, hayatındaki dönüm noktalarını ve kişisel mücadelesini bir kez daha hatırlattı.