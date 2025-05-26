BÜŞRA DEVELİ AŞKINI DUYURDU: GİZLİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Büşra Develi, aşkını sosyal medya üzerinden ilan etti. Reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinde Çiğdem Komiser karakteriyle ekranlara gelen Develi, Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla gündeme oturdu.

KALP EMOJİSİYLE AŞKINI DUYURDU

Instagram’da gizemli bir şekilde paylaştığı karelere bu kez kalp emojisi ekleyen Develi, hayranlarının merakla takip ettiği ilişki söylentilerine son noktayı koydu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

RALPH SASON İLE AŞK YAŞIYOR

Büşra Develi’nin kalp emojisiyle etiketlediği isim ise Ralph Sason oldu. Magazin kulislerinde bir süredir konuşulan bu ilişki, ilk kez Develi’nin paylaşımıyla doğrulanmış oldu. İkilinin uzun zamandır birlikte olduğu ancak bu zamana kadar özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Aşk dolu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri “Çok yakışıyorsunuz”, “Aşkın en güzel hâli” ve “Gözlerden uzak, yürekten bir sevgi” gibi yorumlarla destek verdi.

Büşra Develi’nin kariyeri kadar özel hayatı da hayranları tarafından ilgiyle takip edilirken, bu paylaşım ünlü oyuncunun hayatında yeni bir dönemin başladığının işareti olarak yorumlandı.