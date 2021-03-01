Pınar Bent’ten Muhteşem Defile

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8 Nisan 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda Türkiye’nin en büyük gelinlik defilesini gerçekleştirdi.

Bu pandemi sürecinde hazırladığı ışıl ışıl yeni koleksiyonunu podyumda sabah programların yıldızı Zahide Yetiş, moda ikonu İvana Sert, çok sevilen dizi oyuncusu İman Casablanca ve eski manken/oyuncu (bu kısmı düzeltebiliriz) Didem Taslan gibi ünlü isimler sergiledi.

Sadece Türkiye değil Uluslararası defileleriyle de adını duyuran, özellikle yine pandemi sürecinde Fashion Tv nin katkılarıyla Beyrut Lübnan’da gerçekleşen ‘World Next Top Model 2020’ Yarışmasının modellerine hazırladığı koleksiyonu ve jüriliği büyük ses getirmişti.



Aynı zamanda bu yarışmada 3. Seçilen güzelimiz Merve Kuruncu ve çok kısa zaman önce yine Beyrut’ta gerçekleşen ‘Miss Europe 2021’ e katılan ve dereceye giren güzelimiz Duygu Çakmak’ta ayağının tozuyla Bent’in tasarımlarını taşıdılar.