MÜJDAT GEZEN’DEN EKREM İMAMOĞLU’NA DUYGUSAL MEKTUP

Sanat dünyasının usta isimlerinden Müjdat Gezen, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mektup yazdı. Gezen, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde yayımladığı mektubunda İmamoğlu’na duygu yüklü mesajlar gönderdi.

“SEN İÇERİDESİN AMA BİZ DIŞARIDA DEĞİLİZ”

Mektubunda “Canım kardeşim” diye seslendiği İmamoğlu’na destek veren Gezen, “Sen içeridesin ama biz dışarıda değiliz. Son haberleşmemizde beni çok duygulandırmıştın. Üç ayrı kanala başvurdum. Seni ziyaret etmek istiyorum. İnanç veren yüzünü görmek bana biraz olsun moral verecek.” ifadelerini kullandı.

“DİRENÇLİSİN, BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI OLACAKSIN”

İmamoğlu’nun haksız yere tutuklandığını vurgulayan Gezen, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Güçlüsün, imanlısın, dümdüz bir adamsın. Ama kapalı parmaklıklar arasında olma tuzağına düşürülmen gücüme gidiyor. Kısa sürede görüşmek umudunu taşıyorum. Şu izin çıksın, iki laf edelim. Ama lafta kalmasın. Dışarı gel, işinin başına dön istiyorum. Böyle tuzakları kuranlar çoğu kez o tuzağa kendileri düşmüşlerdir.”

“SABIRLA KAL, SEVGİYLE KAL”

İmamoğlu’nun dirençli duruşuna inandığını belirten Müjdat Gezen, mektubunun sonunda şu cümlelerle desteğini yineledi:

“Sen kuvvetli birisin. Direncin seni bu ülkenin cumhurbaşkanı yapacak. Bunu yediğim ekmek gibi biliyorum. Sevgiyle kal. Sabırla kal canım kardeşim…”

ZİYARET BAŞVURUSU YAPTI

Gezen ayrıca, İmamoğlu’nu ziyaret etmek için üç ayrı kanala başvurduğunu belirtti. Mektup, sosyal medyada ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/