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MUĞLA VE MANİSA’DAKİ ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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MUĞLA VE MANİSA’DAKİ ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla’nın Milas ilçesi ile Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınlara hem kara ekipleri hem de hava araçlarıyla hızlı şekilde müdahale edildi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve ekiplerin koordineli şekilde çalıştığını belirtti. Yangınlara çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiği aktarıldı.

Ayrıca, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede hava destekli soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan yangın riskine karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve “Yeşil Vatan” için mücadeleye devam edildiğini vurguladı.

MUĞLA VE MANİSA’DAKİ ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ
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