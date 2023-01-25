Akdeniz’de Muğla açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Antalya, Mersin, Alanya ve birçok ilde hissedildi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

AFAD’dan aktarılan bilgiye göre; Akdeniz’de Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında saat 15:37’de 5.4 büyük büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 41 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5.7 duyurdu.

Depremin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada, “Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.” denildi.

BAKAN KURUM: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Akdeniz’de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Saat 15.37’de Akdeniz‘de, Muğla Seydikemer açıklarında meydana gelen; Muğla, Antalya, Aydın illerinde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı gelmemiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” mesajını paylaştı.

“20 SANİYE SÜRDÜ”

DHA Muhabiri Ahmet İstek Akdeniz’de gerçekleşen depremde son durumu aktardı:

Muratpaşa ve Lara bölgesinde vatandaşlar balkona çıktı. 20 saniye kadar sürdü. Depremi en iyi hissedenler binaların üst katındaydı. Antalya zaten Deprem kuşağında. Zaman zaman 3-4 şiddetinde depremler oluyordu. 2 yıl önce Fethiye açıklarında şiddetli bir deprem meydana gelmişti.

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

Muğla açıklarında meydana gelen depremin ardından 2.4 ve 2.9 büyüklüğünde artçı depremler gerçekleşti