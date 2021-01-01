Magazin basını bu katakulliyi görmedi: Müge Anlı ödülü nasıl aldı ?

Hürrem Elmasçı yazdı: Meğer Müge’ye o gece ödül verilmemiş. Açtım ödül gecesi haberlerini okudum. Hürriyet’e baktım Müge’nin adı yok, ona baktım buna baktım yok, yok…

Duyunca çok güldüm.

Geçen benim torun aradı, “siyaset siyaset nereye kadar” deyip durdu bana. Ay bende çok sıkıldım. Şöyle bir magazinde ne var diye bakayım dedim.

Bir de ne göreyim.

Geçenlerde magazin gazetecileri ödüllerini verdi. Ne geceydi ama… Işıl ışıl kızlar geçit yaptı, ödüllerini aldı.

Tiyatro dalında Songül Öden ödül almış. Çok severim bu kızı. Çalışkandır. Kerem Alışık’la 3-4 yıl önce boşandılar. Ne üzüldüm bilemezsiniz. Sonra Erdal Beşikçioğlu da yılın tiyatro oyuncusu ödülünü almış. Oyunculuğunu çok severim. Bizim torunlar da bayılır Beşikçioğlu’na.

Ödülün adı neydi bir bakayım dedim.

“Altın Objektif Ödülleri” imiş. 25.kez veriliyormuş.

Ne “obejektif” ama… Ayol hükümete yakın ne kadar gazeteci varsa yağdırmışlar ödülleri…

Basın ödüllerine bir baktım; Sabah, Akşam, Takvim, Anadolu Ajansı, Milliyet, Posta, Hürriyet vermiş de vermişler…

Ay onu bunu yazayım derken, asıl güldüğüm konuya döneyim.

MEĞER MÜGE’YE O GECE ÖDÜL VERİLMEMİŞ

Ödül törenine katılamayanlar da oldu. Olur tabi herkesin bin türlü işi var. Ama törene katılamayınca bir video çekip ödül için teşekkürlerini iletmişler.

Bir de ne göreyim…

Ödül töreninden günler sonra ATV’de program yapan Müge Anlı’ya da ödül verilmiş. Üstelik ödül Müge Anlı’nın programında verildi.

İlk görünce “yaşlandın Hürrem ödül töreniyle ilgili o kadar haber okudun, Müge’nin ismini nasıl kaçırdın” dedim.

Aman canım boş ver derken, bir dostumla konuştum. Neler duydum neler…

Meğer Müge’ye o gece ödül verilmemiş. Açtım ödül gecesi haberlerini okudum. Hürriyet’e baktım Müge’nin adı yok, ona baktım buna baktım yok, yok…

Eee nasıl verildi buna ödül. Geceye de katılmadı. Videosu da yok.

Bilirsiniz canlarım. Daha önce de yazdım. Müge’yi Müge yapan aslında eski eşi Burhan Akdağ’dır. Bir dönem her kapıyı açardı Burhan Bey’in ismi. Sonra ayrıldılar. Ama olaylı oldu. Aman neyse ödüle geri döneyim…

KAHKAHA ATTIM

Müge Anlı ödül alabilsin diye, Turkuaz Medya’nın başındaki Albayrak devreye girmiş.

Müge’ye de ödül vereceksiniz diye bastırmış.

Eee hükümete de yakın eli güçlü tabi…

Tören bitti, ödüller verildi nasıl şimdi ödül verecekler peki? Bastıran yer de kuvvetli olunca çözüm de hemen bulunmuş.

Müge Anlı’ya “sabah kuşağı” başlığıyla ödülünü kendi programında vermişler.

Bu ödül törenlerinde bin türlü numara gördüm, buna ilk kez şahit oldum.

Ayol bunların isteyip de yaptıramayacağı şey yok.

Ne diyeyim, kahkaha attım sadece…

Hürrem Elmasçı