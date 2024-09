Manyetik Enerji Alanı

Manyetik enerji alanında iyi veya kötü yoktur; doğru veya yanlış yoktur. Ayrılık yoktur; acı çekmek yoktur. Dualitenin getirdiği hiçbir kavram yoktur. Kısaca, madde yoktur. Tüm bunlar, üç boyutlu bir gerçeklikte olup biter.

Bilinç alanında:

– Her şey enerjidir.

– Her şey frekanstır.

– Her şey bilgi ve bilinçtir.

– Her şey görünmez bir enerji alanıdır.

Einstein, “Alan parçacığın tek kontrol alanıdır,” derken alanın parçacığı kontrol ettiğini söyler.

Düşünce değişirse, madde de etkilenir. Atomun %99.9’u enerjidir. Maddenin en küçük yapı taşı olan atom, evrende canlı cansız tüm maddelerde bulunur. İnsanı diğer nesnelerden ayıran şey bilinçtir.

Maddenin yerine enerjiye odaklanarak ve bütünlüğü hissederek bir alan yaratabilirsek, şimdiki ana ulaşabiliriz. Dikkatimizi ve enerjimizi ne tarafa yönlendirdiğimiz önemlidir.

Enerjimizi diğer insanlardan, eşyalardan ve telefonlardan çekmeliyiz. Geçmişi bir kenara bırakıp, şu anda anın içine odaklanırsak bir yerden başka bir yere, bir zamandan başka bir zamana geçebiliriz.

Bu, saf farkındalık anıdır. Bu, aslında yoğun frekanslar ve enerji dolu bir durumdur. İsim, yüz, iş; herhangi bir kimlik olmadan, geçmiş olmadan varlığı sürdürmektir.

Farkındalığınızı bir şeye almadığınızda, saf (bebek bilinci) taşırsınız. Aşırı düşünmek beyni parçalara böler; diğer insanlar, eşyalar ve diğer şeylerle bağlantıda olduğunuz düşünceler, beyin yapınızı parçalara böler ve odaklanma sürenizi, enerjinizi, frekansınızı düşürür.

Beynin daha bütünsel formda ateşlenmeye başladığı ve aynı bütünsel rezonansta çalıştığı gerçeklik boyutu saf bilinçtir.

Beta beyin dalgalarından daha düzgün beyin dalgalarına geçtiğinizde, beyin enerji üretmeye başlar. Bir şey niyet ettiğinizde, ne kadar netse beyniniz o kadar tutarlı ve güçlü sinyal üretmeye başlar.

Eğer madde yerine alandan yaratmaya karar verseydiniz ve saf bir bilinç olsaydınız; istediğiniz her şey, ne kadar zor olursa olsun, tutarlı bir beyin ile sinyaller gönderebilirsiniz.

Siz kaynak olduğunuzda:

– Her şeye, her zaman ve her yerde bilincinize dokunursunuz.

– Niyetiniz nedeniyle tüm alan elektriklenir.

Eğer siz kaynaksanız, neden bir şeyi almak için bir yere gitmeye ihtiyacınız olsun?

Bilinç tutarlı bir beyindir. Kalbin enerjisi ise sevgidir. Eğer sizden geleceğe aşık olmanızı istesem, kalp geliştiğinde manyetik alan yaratır; yani sevgi, atomları bir arada tutan yapıştırıcıdır.

Enerjinizi bu alanda senkronize ederseniz; tesadüfleri, eş zamanlılıkları ve fırsatları görmeye başlarsınız.

Simay Ohara

Enerji Terapisti / Yazar