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Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022?

Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022?
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15 Ağustos 2022 - 13:55
Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022 Kanaldan duyuru geldi

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finalinin ardından en çok araştırılan programlar arasında yer alıyor. Programın takipçileri Müge Anlı yeni sezon için heyecanlı bekleyişe devam ediyor. Sezon finalini evleneceği müjdesini vererek yapan Müge Anlı, geçtiğimiz haftalarda babasının vefat haberiyle gündeme gelmişti. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi hakkında bilgiler…

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni yayın döneminde 15. sezonuyla ekranlarda olacak olan Müge Anlı ne zaman başlıyor, sorgulamaları Ağustos ayına yaklaştığımız son günlerde hız kazandı. Programın sunucusu Müge Anlı yeni sezon yayın tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte o tarih…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı. Müge Anlı resmi Instagram hesabı üzerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu. Bu tarihten itibaretn, Müge Anlı’nın sunuculuğunda Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi her sabah 10:00’da izleyicisiyle buluşacak.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne başladığı yıl; Kanal 6’da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz’ün teklifi üzerine Magazin gazeteciliğine başladı.

Dobra Dobra adlı Magazin programını Şenay Düdek’le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek’in ayrılığı ardından Pakize Suda’yla Kanal D’de program sunmaya başladı.

Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert ‘in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var” adlı programı sundu.

Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden şimdilerde 16 yaşında olan bir kızı var.

Müge Anlı, 25 Haziran 2022’de Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine girdi.

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