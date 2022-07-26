Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

MTV ne zaman ödenir?

MTV ne zaman ödenir?
3 views
26 Temmuz 2022 - 12:27

MTV ne zaman ödenir? 2022 MTV 2. taksit ödeme tarihleri

MTV ne zaman ödenir 2022 MTV 2. taksit ödeme tarihleri

MTV ödemesi ikinci taksiti için son günlere giriliyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen 2022 MTV oranları aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi. Peki, MTV ikinci taksit en son ne zaman ödenir? İşte, o detaylar

MTV ödeme tarihi ekonominin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. MTV hesaplama tablosu, 2022 ikinci taksit MTV ödemesinin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak belirlenmişti. 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV’si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında olacak. 2. taksit MTV ödemeleri internet üzerinden kredi kartıyla ödendiğinde, bankalar taksit imkanı sunabilecekler. Peki, MTV ne zaman ödenecek? İşte, MTV ödeme tablosu ve oranları hakkında bilgiler.

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz – 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

2022 ORANI BELLİ OLDU

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde önemli değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.

İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Kararı’nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6’ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir.” Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ELEKTİRİKLİ ARAÇLARDAN ALINAN VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİELEKTİRİKLİ ARAÇLARDAN ALINAN VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ
İyilik dizisine taze kan! Hangi usta oyuncu kadroya katıldı?İyilik dizisine taze kan! Hangi usta oyuncu kadroya katıldı?
Zorunlu trafik sigortasında aylık zam oranı artırıldıZorunlu trafik sigortasında aylık zam oranı artırıldı
Bakan Nebati ve Varank Togg’un direksiyonunda!Bakan Nebati ve Varank Togg’un direksiyonunda!
Aktaş: Akaryakıtın Litresine Olması Gerekenden 4 Lira Fazla ÖdüyoruzAktaş: Akaryakıtın Litresine Olması Gerekenden 4 Lira Fazla Ödüyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TUS başvuruları ne zaman bitecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YKS üniversite taban puanları 2022
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MTV ne zaman ödenir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Covid test sonucu ne zaman çıkar?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin hakkında bilgiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KYK faizleri ne zaman silinecek?
SON DAKİKA HABERLERİ
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)Temmuz 17, 2022-5:46 pm
Son dakika… Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremTemmuz 17, 2022-5:44 pm
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitTemmuz 17, 2022-5:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !