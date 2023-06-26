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Akşener, Millet İttifakı’na kapıları kapattı mı? ‘Yerel seçimlerde 4 ili istiyor’ iddiası!

Akşener, Millet İttifakı’na kapıları kapattı mı? ‘Yerel seçimlerde 4 ili istiyor’ iddiası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Haziran 2023 - 11:28
Millet İttifakı’na kapıyı “tam kapatmayan” Meral Akşener, yerel seçimlerde masaya yumruğunu vurmak istiyor. İYİ Parti; Adana, Mersin, Manisa ve Antalya’da aday çıkarıp CHP’nin desteğini bekliyor.

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