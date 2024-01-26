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MHP, 10.kez 55 başkan adayını açıkladı

MHP, 10.kez 55 başkan adayını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Ocak 2024 - 23:21

MHP, 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

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