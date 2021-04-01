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Burak Sergen için kritik karar!

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Burak Sergen için kritik karar!
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21 Nisan 2021 - 11:33
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Corona virüsü ile savaşan oyuncu Burak Sergen’in, eski eşi Işıl Sergen’e soyadını kullanmaması için açtığı davada tanık dinlendi. Oyuncunun tanık olarak dinlenen arkadaşı duruşma sonrası “Sabah hastaneye uğradım. Burak’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar kendisini entübe edip etmemek konusunda kararsız” dedi.

Usta oyuncu Burak SergenIşıl Sergen ile olan 19 yıllık evliliklerini üç yıl önce anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Evliliklerinin bitirmelerinin ardından, eski eşine Sergen soyadını kullanması için önce izin verdiğini belirten  oyuncu, “Artık buna rızam yoktur” demişti.

60 yaşındaki oyuncu, “Aramızda husumet oluştu. Soyadımı kullanması, özel ve sosyal hayatımda soruna yol açacaktır” diyerek Aile Mahkemesi’ne başvurmuş ve dava açmıştı. Gizlilik kararı aldırılan dava bugün görüldü.

TANIK DİNLENDİ

Aile Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen davada, Burak Sergen’in yakın dostu tanık sıfatıyla dinlendi. Oyuncunun neden soyadını kullanmak istemediğini mahkeme huzurunda tekrarlayan Mustafa adındaki tanık, çıkışta corona virüsüne yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Burak Sergen’in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

DOKTORLAR KARARSIZ

Burak Sergen’in tedavisinin hâlâ yoğun bakımda devam ettiğini, durumunun ciddiyetini koruduğunu fakat olumsuz bir durum gerçekleşmediğini aktardı. Yakın dostu olan tanık, sabah hastaneye gittiğini belirterek, “Burak Sergen’in tedavi sürecinde çok bunaldığını ve doktorların oyuncuyu entübe edip etmemek arasında kararsız kaldıklarını, tartıştıklarını” dile getirdi.

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