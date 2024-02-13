Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş…

MetroPOLL Araştırma Şirketi ‘Bu pazar bir seçim olsa’ anketinin sonuçlarını paylaştı. Son ankette iki partinin oy oranı şaşırttı. CHP ve MHP’nin oy oranı ise dikkat çekti.
Ocak ayında 1565 kişiyle yüz yüze olarak yapılan anketteki sonuçlar dikkat çekti. DEM Parti ve İYİ Parti’nin oy oranı şaşırttı. Bayrağı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devralan Özgür Özel’in CHP’nin oy oranını yükseltip yükseltemeyeceği merak konusuydu. O soru da yanıt buldu. Öte yandan MHP’nin oy oranı ise dikkat çekti. İşte son anketten detaylar…
Araştırma kapsamında 1.565 vatandaşa ‘Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?’ sorusu soruldu.
AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI
Kararsızlar ve cevapsızlar da dağıtıldıktan sonra sandıktan birinci çıkan parti AK Parti oldu.
AK Parti‘nin oy oranı yüzde 34.6 olarak açıklandı.
CHP YÜZDE 25’TE KALDI
Metropoll tarafından yapılan ankette Cumhuriyet Halk Partisi‘nin (CHP) oyu yüzde 25.1’de kaldı.
DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI
CHP’yi yüzde 10.3 ile DEM Parti takip etti.
MERAL AKŞENER OYUNU YÜKSELTTİ
İYİ Parti‘nin oy oranı ise yüzde 10.1 olarak değerlendirildi.
İYİ Parti’nin arkasından ise yüzde 9.0 ile MHP geldi.
Zafer Partisi: Yüzde 3.2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.9
TİP: Yüzde 1.3
Memleket Partisi: Yüzde 0.6
Diğer: Yüzde 3.9