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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş…

Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Şubat 2024 - 17:36

MetroPOLL Araştırma Şirketi ‘Bu pazar bir seçim olsa’ anketinin sonuçlarını paylaştı. Son ankette iki partinin oy oranı şaşırttı. CHP ve MHP’nin oy oranı ise dikkat çekti.

Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 1

Ocak ayında 1565 kişiyle yüz yüze olarak yapılan anketteki sonuçlar dikkat çekti. DEM Parti ve İYİ Parti’nin oy oranı şaşırttı. Bayrağı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devralan Özgür Özel’in CHP’nin oy oranını yükseltip yükseltemeyeceği merak konusuydu. O soru da yanıt buldu. Öte yandan MHP’nin oy oranı ise dikkat çekti. İşte son anketten detaylar…

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 2

Araştırma kapsamında 1.565 vatandaşa ‘Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?’ sorusu soruldu.

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 3

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Kararsızlar ve cevapsızlar da dağıtıldıktan sonra sandıktan birinci çıkan parti AK Parti oldu.

AK Parti‘nin oy oranı yüzde 34.6 olarak açıklandı.

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 4

CHP YÜZDE 25’TE KALDI

Metropoll tarafından yapılan ankette Cumhuriyet Halk Partisi‘nin (CHP) oyu yüzde 25.1’de kaldı.

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 5

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

CHP’yi yüzde 10.3 ile DEM Parti takip etti.

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 6

MERAL AKŞENER OYUNU YÜKSELTTİ

İYİ Parti‘nin oy oranı ise yüzde 10.1 olarak değerlendirildi.

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 7

İYİ Parti’nin arkasından ise yüzde 9.0 ile MHP geldi.

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 8

Zafer Partisi: Yüzde 3.2

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.9

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 10

TİP: Yüzde 1.3

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 11

Memleket Partisi: Yüzde 0.6

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 12

Diğer: Yüzde 3.9

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Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş… - Sayfa 13
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