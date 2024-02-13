Son seçim anketi CHP ve MHP’yi kızdıracak! İki partide dikkat çeken yükseliş…

Ocak ayında 1565 kişiyle yüz yüze olarak yapılan anketteki sonuçlar dikkat çekti. DEM Parti ve İYİ Parti’nin oy oranı şaşırttı. Bayrağı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devralan Özgür Özel’in CHP’nin oy oranını yükseltip yükseltemeyeceği merak konusuydu. O soru da yanıt buldu. Öte yandan MHP’nin oy oranı ise dikkat çekti. İşte son anketten detaylar…