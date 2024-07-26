Moda ikonu sıcaklara daha fazla dayanamadı

Instagram’da 557.000 fazla takipçisi olan moda ikonu Michelle Rivera, sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarıyla yine gündem oldu.
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ün kazanan Michelle Rivera, yazın gelmesiyle yeni bikini koleksiyonu da görücüye çıkarttı.
Cesur pozlarıyla tanındıktan sonra kendini moda dünyasının ortasında bulan güzel, bu zaman içerisinde pek çok ahlaksız teklif aldığını itiraf etmişti.
Annesinin bir terzi olduğunu ve elbise dikmeyi ondan öğrendiğini her fırsatta belirten Rivera, kışlık elbise giymediği için o tarzda üretimde bulunmadığını söylüyor.
Fotojenik olmasından dolayı pek çok ünlü moda şirketinden teklif alan Rivera, bugüne kadar hiçbirine olumlu bir cevap vermedi.
Verdiği son röportajlardan birinde “Kendi markamı kurmak için bu yola çıktım ve kurdum da. Şimdi neden başkaları için çalışayım” diye konuştu.
28 yaşındaki güzel, kendi adını taşıyan giyim markasında sadece kadın iç çamaşırı ve bikini üretiyor.
Kadınların “bazı şeyleri saklaması” gerektiğine vurgu yapan Rivera, rüküşlükle açık seçik olmak arasında ince bir çizgi bulunduğunu söylüyor.
Verdiği röportajlardan birinde “Altınlar kasada saklanır. Onları sadece hak edenler alabilir. Bazıları ise kendilerine gösterilene bakmak zorundadır” diye konuşmuştu.
Rivera kötü kadının olmadığını, sadece kendisi için uygun elbiseyi bulmamış kadın olduğunu savunuyor.
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