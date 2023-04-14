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MİT’ten FETÖ’ye büyük darbe: Mehmet Cintosun yakalandı

MİT’ten FETÖ’ye büyük darbe: Mehmet Cintosun yakalandı
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14 Nisan 2023 - 14:45
FETÖ’nün finans yapılanmasındaki isim Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi.

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