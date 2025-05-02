MİNE KILIÇ’TAN TACİZ TEPKİSİ: “ROLÜMLE YARGILANIYORUM”

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Uzak Şehir dizisinde “Mine” karakterini canlandıran oyuncu Mine Kılıç, sosyal medyada uğradığı taciz mesajlarına sert tepki gösterdi. Rolü gereği “metres” olarak lanse edilen karakterin, gerçek hayatta da kendisine yönelik saldırılara sebep olduğunu söyleyen Kılıç, yaşadığı mağduriyeti ifşa etti ve bu tür yaklaşımlara isyan etti.

“İSMİMİN DE MİNE OLMASIYLA HEDEF HALİNE GELDİM”

Mine Kılıç, rolüyle isminin aynı olmasının, izleyiciyle karakter arasındaki sınırın kaybolmasına neden olduğunu belirtti. “Karakterle adım aynı diye çok sayıda çirkin mesaj alıyorum. Bana, ‘Adın da Mine, sen de aynısın’ gibi ahlaksız ithamlarda bulunuyorlar,” diyen Kılıç, oyunculuğunun karakterle özdeşleştirilmesini sert bir dille eleştirdi.

“İKİNCİ KADIN ROLÜNÜ KABUL ETMEK BÜYÜK BİR RİSK”

“Metres” ya da “ikinci kadın” olarak görülen karakterleri oynamanın bir kadın oyuncu için ciddi bir meydan okuma olduğunu vurgulayan Kılıç, “Böyle bir rolü üstlenmek senaryonun dışına taşan sosyal yargılarla da mücadele etmeyi gerektiriyor,” dedi. Oyuncu, bu rollerin sadece hikâyeye değil, oyuncunun kişisel hayatına da ağır etkileri olabileceğini dile getirdi.

TOPLUMSAL DEĞERLERE ELEŞTİRİ: “KADINLAR KADINLARI HEDEF ALIYOR”

Mine Kılıç, Türkiye’de toplumsal değerlerin kadının bağımsız ilişkilerine karşı hoşgörüsüz olduğunu ifade ederek, “Bir kadının bir erkekle evlilik olmadan ilişki yaşaması hâlâ büyük bir sorun olarak görülüyor. Hatta bazı kadın izleyiciler bile seni kendi ilişkilerine tehdit olarak algılıyor ve hedef gösteriyor,” açıklamasında bulundu.

“İLİŞKİLERİN TEK AMACI EVLİLİK OLMAMALI”

Kılıç, dizideki karakteri üzerinden gelen eleştirilerin temelinde evlilik kalıplarına bağlı değer yargılarının olduğunu ifade ederek, “Bir kadın ve erkek 6 yıl birlikte olmuşsa illa ki evlilikle sonuçlanması gerekmiyor. Ama bu toplumda hâlâ kabul gören bir anlayış değil,” diyerek toplumsal ahlak algılarına eleştiride bulundu.