Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ bugünden itibaren Türkiye’de kullanıma açıldı. İstanbul’da düzenlenen lansmanda ünlülerin kıyafetleri sosyal medyayı salladı.
42 ülkede 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türkiye’de Tersane İstanbul’da lansman düzenliyor.
Cesur dekolteli beyaz bir takımla geceye katılan İrem Helvacıoğlu takipçilerinden tam not aldı.
Lansman gecesine sade bir elbiseyle katılmayı tercih eden Alina Boz ‘hiç olmamış’ yorumları yağdı.
Sade ve şık bir elbisiyle etkinlikte boy gösteren Ebru Özkan zarafetiyle göz doldurdu.
Genç güzel Hafsanur Sancaktutan cesur göğüs dekotleli ve şaşalı elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Sancaktutan’a hayranları ‘ gerçek bir prenses bir dünya starı doğuyor’ yorumları yağdırdı.
Sancaktutan’ı dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson’a benzeten hayranları ‘şimdi Emma düşünsün’ yorumunu yaptı.
Bazı takipçileri güzel güzelin kıyafet seçimini beğenmeyip, tavus kuşuna benzetti.
Disney Plus’ın ilk Türk dizisi Kaçış’ın başrolü Engin Akyürek ise mavi gömleğiyle yakaladığı şıklıkla lansmana damga vurdu.
Disney Plus’ın marka elçisi güzel oyuncu Hande Erçel, lansman kıyafetiyle Twitter’da trend topic oldu.
Derin göğüs dekolteli ve mini bir siyah elbise giyen Erçel, kameralara bol bol poz verdi.
‘Gecenin en güzeli Hande’ oldu yorumları yağarken güzel ismi kızdıracak yorumlar da geldi.
Bazı kişiler Erçel’i “Yeteneğin yoktu okey de estetiğin dozunu öyle bir kaçırmışsınki 10 yaş yaşlanmışsın,yüzünde nur kalmamış ya.” yorumunu yaptı.
Derin yırtmaçlı turuncu elbisesiyle Demet Özdemir gecenin en beğenilen ismi oldu.
Kıyafetiyle görenleri hayran bırakan Özdemir’e ‘Geceye yakışan tek elbiseyi seçmiş’ yorumu yapıldı.
Elbisesiyle çekildiği pozları Instagram hesabından yayınlayan Özdemir’e 160 bin beğeni yağdı.
Seda Sayan, Hande Ünal, Burcu Esmersoy gibi isimler Özdemir’e kalp atarken bir yorum dikkat çekti.
Hırvatistanlı model ve sunucu Dean Pelic, Özdemir’in pozlarına ateş emojisi attı.
Yargı dizisiyle büyük bir başarı sağlayan Pınar Deniz, lansmandaki kıyafetiyle herkesi hüsrana uğrattı.
Deniz’in kıyafetini beğenmeyen hayranları “acilen çalıştığın kişileri değiştir” yorumunu yaptı.
Kıyafetiyle gecenin en rükuşu ilan edilen Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu.
İşte Pınar Deniz’e sosyal medyadan gelen eleştiriler…