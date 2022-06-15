Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu

Lansman gecesine sade bir elbiseyle katılmayı tercih eden Alina Boz ‘hiç olmamış’ yorumları yağdı.

Sade ve şık bir elbisiyle etkinlikte boy gösteren Ebru Özkan zarafetiyle göz doldurdu.

Sancaktutan’a hayranları ‘ gerçek bir prenses bir dünya starı doğuyor’ yorumları yağdırdı.

Derin göğüs dekolteli ve mini bir siyah elbise giyen Erçel, kameralara bol bol poz verdi.

‘Gecenin en güzeli Hande’ oldu yorumları yağarken güzel ismi kızdıracak yorumlar da geldi.

Bazı kişiler Erçel’i “Yeteneğin yoktu okey de estetiğin dozunu öyle bir kaçırmışsınki 10 yaş yaşlanmışsın,yüzünde nur kalmamış ya.” yorumunu yaptı.