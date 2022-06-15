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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu

Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu
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15 Haziran 2022 - 14:14

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ bugünden itibaren Türkiye’de kullanıma açıldı. İstanbul’da düzenlenen lansmanda ünlülerin kıyafetleri sosyal medyayı salladı.

Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 1

42 ülkede 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türkiye’de Tersane İstanbul’da lansman düzenliyor.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 2

 Cesur dekolteli beyaz bir takımla geceye katılan İrem Helvacıoğlu takipçilerinden tam not aldı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 3

Lansman gecesine sade bir elbiseyle katılmayı tercih eden Alina Boz ‘hiç olmamış’ yorumları yağdı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 4

Sade ve şık bir elbisiyle etkinlikte boy gösteren Ebru Özkan zarafetiyle göz doldurdu.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 5

Genç güzel Hafsanur Sancaktutan cesur göğüs dekotleli ve şaşalı elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 6

Sancaktutan’a hayranları ‘ gerçek bir prenses bir dünya starı doğuyor’ yorumları yağdırdı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 7

Sancaktutan’ı dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson’a benzeten hayranları ‘şimdi Emma düşünsün’ yorumunu yaptı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 8

Bazı takipçileri güzel güzelin kıyafet seçimini beğenmeyip, tavus kuşuna benzetti.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 9

Disney Plus’ın ilk Türk dizisi Kaçış’ın başrolü Engin Akyürek ise mavi gömleğiyle yakaladığı şıklıkla lansmana damga vurdu.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 10

Disney Plus’ın marka elçisi güzel oyuncu Hande Erçel, lansman kıyafetiyle Twitter’da trend topic oldu.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 11

Derin göğüs dekolteli ve mini bir siyah elbise giyen Erçel, kameralara bol bol poz verdi.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 12

‘Gecenin en güzeli Hande’ oldu yorumları yağarken güzel ismi kızdıracak yorumlar da geldi.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 13

Bazı kişiler Erçel’i “Yeteneğin yoktu okey de estetiğin dozunu öyle bir kaçırmışsınki 10 yaş yaşlanmışsın,yüzünde nur kalmamış ya.” yorumunu yaptı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 14

Derin yırtmaçlı turuncu elbisesiyle Demet Özdemir gecenin en beğenilen ismi oldu.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 15

Kıyafetiyle görenleri hayran bırakan Özdemir’e ‘Geceye yakışan tek elbiseyi seçmiş’ yorumu yapıldı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 16

Elbisesiyle çekildiği pozları Instagram hesabından yayınlayan Özdemir’e 160 bin beğeni yağdı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 17

Seda Sayan, Hande Ünal, Burcu Esmersoy gibi isimler Özdemir’e kalp atarken bir yorum dikkat çekti.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 18

Hırvatistanlı model ve sunucu Dean Pelic, Özdemir’in pozlarına ateş emojisi attı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 19

Yargı dizisiyle büyük bir başarı sağlayan Pınar Deniz, lansmandaki kıyafetiyle herkesi hüsrana uğrattı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 20

Deniz’in kıyafetini beğenmeyen hayranları “acilen çalıştığın kişileri değiştir” yorumunu yaptı.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 21

Kıyafetiyle gecenin en rükuşu ilan edilen Deniz, sosyal medyada alay konusu oldu.

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 22

İşte Pınar Deniz’e sosyal medyadan gelen eleştiriler…

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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 23
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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 24
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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 25
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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 26
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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 27
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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 28
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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 29
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Disney Plus gecesinde Hande Erçel ve Demet Özdemir nefes kesti! Pınar Deniz alay konusu oldu - Sayfa 30

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