Milli Savunma Bakanlığı’ndan bedelli uyarısı!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bedelli askerlikten yararlanacaklara önemli bir uyarı geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlikten yararlanacaklara mevcut ücretten ödeme yapabilmeleri adına 23 Haziran’a kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamaları uyarısında bulundu.
MSB’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00’te başlayıp 1 Temmuz’da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran’a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.”