Miçotakis’in sürpriz ziyareti pahalıya mal oluyordu… 150 metre yakında patlama oldu! İşte ilk görüntüler

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde…

Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2021’in Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

İki tarafında kesin zafere ulaşamadığı bir aşamada devam eden savaş Odessa’dan gelen haber ile bir kez daha dünyanın gündeminde.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ukrayna’nın Odessa kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Odessa’da patlayan bomba sürpriz ziyareti gölgede bıraktı.

ZELENSKİ’NİN KONVOYUNA SALDIRI

Miçotakis başkanlığındaki Yunan heyetine 150 metre uzaklıkta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in konvoyuna bugün yerel saat ile 11.43’te Rus füzesi saldırısı düzenlendi.

Kathimerini’de yer alan habere göre, Devlet Bakanı Stavros Papastavrou, Yunan medyasına, yaklaşık 150 metre uzakta meydana gelen patlamanın ardından Yunan heyetinde herhangi bir yaralanma olmadığını doğruladı.

CNN Yunanistan ‘Patlama, Mitsotakis ile Zelenksi arasında şu anda devam eden görüşmeden kısa süre önce meydana geldi’ dedi.

Proto Thema ise Yunan heyetin patlamadan 150 metre uzakta olduğunu ancak Miçotakis’in orada bulunmadığını yazdı.

Olay yerinden ilk görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Yunan basını görüntüleri doğruladı.

Yerel basında Odessa’nın İskender füzesi ya da Onyx füzesi tarafından vurulduğu bildiriliyor.

Resmi olarak ise herhangi bir duyuru yapılmadı.