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Türkiye’de kemik satılmaya başlandı. Eskiden kasaplar parasız verirdi

Türkiye’de kemik satılmaya başlandı. Eskiden kasaplar parasız verirdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mart 2024 - 16:35
Bir vatandaş kemiğin para ile satıldığını görünce sosyal medya hesabından paylaşarak sitem etti. Vatandaş eskiden kemikleri parasız alırdık şimdi parayla satılmaya başlandı dedi.

Hayat pahalılığı her geçen gün zorlaşmaya devam ediyor. Vatandaş alı gücünü kaybederken, her gün yeni bir krizin eşiğine geliniyor.
Maaşlar cebe girmeden kanatlanıp uçuyor. Ne evlere ne ceplere giren bir şey olmuyor.
Sosyal medyada bir vatandaş kemiklerin para ile satıldığını görünce şaşkınlığını dile getirdi.
Vatandaş sosyal medya hesabından:
“Bu yaşıma kadar Türkiye’de hiç kemik satıldığını görmedim ben. Bilakis et, kıyma vs alırken bazen sokak köpeklerimiz için kemik sorardım ve hemen bir poşet de kemik koyarlardı kasaplar. “Bunlar için borcumuz nedir” diye sorduğumda da yıllarca istisnasız olarak “bunlar için para almıyoruz” derlerdi. Bu kemikleri satın almak zorunda kalan insanları dinlemek isterdim.
Şaşıracaksınız ama; –“Çok şükür garnımız doyuyo, dıjj güçlerin oyunu bunna” diyecek olanların istisnasız hepsinin ağızlarının ortasına küreğin tersiyle vurmak istedim.
Ulan biraz düşün! Eskiden köpekler için mahalle kasabından bedavaya aldığın bu kemikleri şimdi et/ kıyma alamayınca çorba yapabilmek için ucuz diye paranla niçin almak zorunda kaldığını sorgula! Çok canım sıkıldı bildiğin gibi değil!” ifadelerini kullandı.

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