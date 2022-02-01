MHP’li Vekil Süleyman Soylu’nun Neden Görevden Alınamadığını Açıkladı

TİP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevden alınacağına yönelik iddiaları kişisel Twitter hesabında yaptığı tweet dizisiyle değerlendirdi.

İddiaya göre; AKP’nin ‘ağır topları’ olarak adlandırılan yetkin yöneticileri de Soylu’nun görevden alınması gerektiğini düşünenler arasında.

ŞIK’ın paylaşımları şu şekilde:

Sedat Peker’in itiraf ve ifşalarının ardından Süleyman Soylu, kendi partisinden isimleri de tehdit etmesiyle birlikte AKP içindeki desteğini kaybedip bir siyasi meftaya döndü. Görünüşe göre iktidar yancısı MHP ve Devlet Bahçeli’nin “desteği” ise sürmekte.

Recep Tayyip Erdoğan’ın istememesine/AKP’nin ağır toplarının nefretine rağmen Soylu’nun görevden alınamamasının nedeninin de bu olduğunda herkes hemfikir. Ancak 2022 yılı bütçesinin komisyon ve Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında ortaya çıkan tablo pek öyle değildi.

Anlatalım. Meclis’te her yaptığı konuşmada MHP/AKP’li vekillerin adeta bir zırh gibi Soylu’yu korumaya alırlar. Kendisine laf söyletmemeye çalışırlardı. Ancak geçen Aralık ayındaki bütçe görüşmeler sırasında bu kez öyle olmadı.

Her zaman yaptığı hamaset dolu konuşmaları üzerine çıkan tartışmalarda Soylu’nun hem AKP hem de MHP’li vekiller tarafından yalnız bırakıldığı bir tablo ortaya çıktı. Hatta komisyondaki görüşmelerde Soylu, AKP’li vekillere dönüp “Beni savunmuyorsunuz” diye serzenişte de bulundu.

Genel Kurul’da, Sedat Peker’in ifşalarından sonra Soylu’nun kendi partisini ve hatta Erdoğan’ı tehdit ettiğini anlattığım konuşmadan sonra kulisteki sohbet esnasında MHP’li vekillerden birisi, “Siz Soylu’ya bu kadar saldırmasanız bizim genel başkan da destekten vazgeçecek” dedi.

Peker’in itiraf/ifşalarına rağmen Soylu’ya destek vermeye neden devam ettiklerini sorduğumda ise şunu söyledi: “PKK’yla mücadelede ve devlet politikasında örtüşüuoruz. Bir de o bakanlıktan giderse yerine FETÖ’cüler gelir. Altında FETÖ’cüler var.”

İddiaya göre 2016’da Tokat merkezli başlatılan “FETÖ mülki idare yapılanması” soruşturmasında İçişleri Bakanlığında üst düzey görevdeki kimi isimlerin GÜlen Cemaatiyle ilişkileri, eşlerinin de “FETÖ ablası” olduğu tespit edilmişti.

Soruşturmayı başlatan savcının görev yeri değiştirildikten sonra sürdürülen soruşturmada, söz konusu üst düzey yetkililerin ve eşlerinin isimleri dosyadan çıkarılmıştı. Soruşturmayla ilgili kuşkulu yanları Tolga Şardan da yazmıştı.

Söylentilere göre Gülen Cemaati ile bağlantılı o iki ismin İçişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey görevlendirilmeleri de bizzat Saray tarafından yapılmıştı. MHP’li vekilin “Soylu bakanlıktan giderse yerine FETÖ’cüler gelir.Altında FETÖ’cüler var” demesinin nedeni de bu soruşturmaydı.

Soylu’nun işgal ettiği makam nedeniyle, tıpkı “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi var” diyerek Metin Külünk’ü tehdidinde olduğu gibi AKP’lilerin kirli çamaşırlarının neler olduğunu bilmesi ve MHP’li vekilin işaret ettiği nedenle Soylu görevden alınamıyor.