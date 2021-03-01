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Amirallerin O Hakları Elinden Alındı

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Amirallerin O Hakları Elinden Alındı
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05 Nisan 2021 - 15:00
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘montrö’ bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı. Başsavcılığın bildiri soruşturmasında emekli amirallerden 10’u gözaltına alınırken, 4 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘montrö’ bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada emekli amirallerden 10’u gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Soruşturmada amiraller ‘cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak’la suçlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir” denildi.

Soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL

Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

BEŞTEPE’DE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Beştepe’de bir değerlendirme toplantısı yapacağı açıklandı. Toplantı saat 15.00’te yapılacak.

Toplantıda, amiraller tarafından kaleme alınan bildiri ve bu bildiride yer alan ifadeler hakkında değerlendirme yapılacak.

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