Her emekli 5 bin lira ikramiye alamayacak! Dul ayrı, yetim ayrı, emekli ayrı ücretler alacak

Dilek Ete’nin açıklamaları şöyle:KİMLER İKRAMEYE ALAMAYACAK?Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.KÜÇÜK ESNAF İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?Emekli aylığı alıp kendi işyeri olanlar, küçük esnaf ve şirket ortakları da ikramiye alamayacak.DUL VE YETİMLER NE KADAR ALACAK?Emekli olup kendi aylığı olanlar çalışmıyorlarsa 5 bin lira ikramiye alacak. Bu kişiler, dul veya yetim aylığı alıyorsa, sadece kendi aylığından 5 bin lira ikramiye alabilecek.
Sadece dul aylığı alanlar, eğer çalışmıyorlarsa 5 bin liranın yüzde 75’i kadar 3 bin 750 lira ikramiye alacak.YETİM AYLIĞI ALANLARIN İKRAMİYESİ NE OLACAK?Sadece yetim aylığı alan kişiler, çalışmıyorlarsa 5 bin liranın yüzde 25’i kadar bin 250 TL ikramiye alacak.BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN DURUMU NEDİR?İkramiye, sadece tek aylık için ödenecek. Birden fazla aylık alana, ikramiyeden en yüksek pay alacağı aylık üzerinden ödeme yapılacak.BU AY İÇİNDE EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANABİLECEK Mİ?İkramiyenin, henüz genelgesi yayımlanmadı. Ayrıntılar bilinmiyor. Bir tarih belirlenecek. Ben, 1 Ekim’den geçerli olacağını düşünüyorum.BU AY İÇİNDE İSTİFA EDENLER YARARLANABİLECEK Mİ?Genelgede belirtilen tarih esas alınacaktır. O tarihten önce çalıştığı kurumlardan istifa etmiş olanlara ikramiye söz konusu olacaktır.