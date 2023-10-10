Her emekli 5 bin lira ikramiye alamayacak! Dul ayrı, yetim ayrı, emekli ayrı ücretler alacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5 bin liralık ikramiye kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunurken, kimlere ikramiyenin verilip verilmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki kimler ikramiyeden yararlanamayacak? İşte ayrıntılar…