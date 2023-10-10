Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Her emekli 5 bin lira ikramiye alamayacak! Dul ayrı, yetim ayrı, emekli ayrı ücretler alacak

Her emekli 5 bin lira ikramiye alamayacak! Dul ayrı, yetim ayrı, emekli ayrı ücretler alacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
10 Ekim 2023 - 15:28
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5 bin liralık ikramiye kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunurken, kimlere ikramiyenin verilip verilmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki kimler ikramiyeden yararlanamayacak? İşte ayrıntılar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında milyonlarca emeklinin aylardır beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan, “Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz” dedi.Erdoğan, 5 bin TL ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacağını söyledi.Konuyla ilgili Halk Tv yazarı Olcay Aydilek’in haberine göre, Erdoğan’ın açıklaması sonrasında ikramiye ile ilgili akla gelen tüm soruları, SGK Uzmanı Dilek Ete’ye sordu.

Dilek Ete’nin açıklamaları şöyle:KİMLER İKRAMEYE ALAMAYACAK?Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.KÜÇÜK ESNAF İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?Emekli aylığı alıp kendi işyeri olanlar, küçük esnaf ve şirket ortakları da ikramiye alamayacak.DUL VE YETİMLER NE KADAR ALACAK?Emekli olup kendi aylığı olanlar çalışmıyorlarsa 5 bin lira ikramiye alacak. Bu kişiler, dul veya yetim aylığı alıyorsa, sadece kendi aylığından 5 bin lira ikramiye alabilecek.

Sadece dul aylığı alanlar, eğer çalışmıyorlarsa 5 bin liranın yüzde 75’i kadar 3 bin 750 lira ikramiye alacak.YETİM AYLIĞI ALANLARIN İKRAMİYESİ NE OLACAK?Sadece yetim aylığı alan kişiler, çalışmıyorlarsa 5 bin liranın yüzde 25’i kadar bin 250 TL ikramiye alacak.BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN DURUMU NEDİR?İkramiye, sadece tek aylık için ödenecek. Birden fazla aylık alana, ikramiyeden en yüksek pay alacağı aylık üzerinden ödeme yapılacak.BU AY İÇİNDE EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANABİLECEK Mİ?İkramiyenin, henüz genelgesi yayımlanmadı. Ayrıntılar bilinmiyor. Bir tarih belirlenecek. Ben, 1 Ekim’den geçerli olacağını düşünüyorum.BU AY İÇİNDE İSTİFA EDENLER YARARLANABİLECEK Mİ?Genelgede belirtilen tarih esas alınacaktır. O tarihten önce çalıştığı kurumlardan istifa etmiş olanlara ikramiye söz konusu olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seren Serengil’i sevgilisi elleriyle besledi. Tanışmalarının 5. yılını kutladılarSeren Serengil’i sevgilisi elleriyle besledi. Tanışmalarının 5. yılını kutladılar
MHP’den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendiMHP’den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi
Vatandaş olmayan Afgan TC Kimlik numarası ile işçi alımında hak kazandıVatandaş olmayan Afgan TC Kimlik numarası ile işçi alımında hak kazandı
HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdularHAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular
Kılıçdaroğlu: Artık Ay’dan vazgeçtik markete bile gidemiyoruzKılıçdaroğlu: Artık Ay’dan vazgeçtik markete bile gidemiyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adnan Hoca ve müritlerini sopayla erkan öz erman sopayla kovaladı ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil’i sevgilisi elleriyle besledi. Tanışmalarının 5. yılını kutladılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP’den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trabzonspor’da Bjelica dönemi sona erdi. Alacağı tazminat belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Her emekli 5 bin lira ikramiye alamayacak! Dul ayrı, yetim ayrı, emekli ayrı ücretler alacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vatandaş olmayan Afgan TC Kimlik numarası ile işçi alımında hak kazandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Artık Ay’dan vazgeçtik markete bile gidemiyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Baba Vanga’nın inanılmaz Orta Doğu kehanetinde yer yerinden oynayacak. Yok artık bunu da mı bildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazze’de 7 gazeteci hayatını kaybetti
SON DAKİKA HABERLERİ
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı!Ekim 10, 2023-10:31 am
SGK’da açık rekoruEkim 10, 2023-9:54 am
Dolarda günün ilk rakamları nasıl?Ekim 10, 2023-9:51 am
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! İşte il il 10 Ekim hava durumu…Ekim 10, 2023-9:35 am
Kabine bugün Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor!Ekim 9, 2023-3:03 pm
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?Ekim 9, 2023-2:24 pm
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde depremEkim 9, 2023-2:23 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !