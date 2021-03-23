HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlem

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlem
13 views
23 Mart 2021 - 13:16
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlem

 

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlem

Meteoroloji’nin son dakika hava durumu raporuna göre iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 6-15 derece birden düşecek. Meteoroloji çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısında bulunurken, Ordu’da vatandaşlar araçlarının dolu yağışından etkilenmemesi için battaniyeli önlem aldı. İşte Meteoroloji’nin 23 Mart salı günü hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARDAN BATTANİYELİ ÖNLEM

Ordu’nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı. İlçe sakinleri araçlarını battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı.

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Vatandaşlardan battaniyeli önlem

ORTA KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün için Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum’da kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde zamanla buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI 6-15 DERECE BİRDEN AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile K. Maraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu2nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da baraj gölünde ceset bulunduÇorum’da baraj gölünde ceset bulundu
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Mila bulduValiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Mila buldu
PKK’nın korsan gösterilerine katılmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattıPKK’nın korsan gösterilerine katılmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı
Prof. Dr. Orhan Şen’den hava durumu uyarısıProf. Dr. Orhan Şen’den hava durumu uyarısı
Çekmeköy’de 24 kilo 950 gram tütün ele geçirildiÇekmeköy’de 24 kilo 950 gram tütün ele geçirildi
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: Dorukhan Toköz bombasını duyurdular! Yıllık 1.5 milyon euroya…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ceren Hindistan: Kocamı Porno İzlerken Yakaladım, Dayak Yedim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ajda Pekkan ve Büyüleyen Kostümleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kan içinde kaldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çorum’da baraj gölünde ceset bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Mila buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PKK’nın korsan gösterilerine katılmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Orhan Şen’den hava durumu uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çekmeköy’de 24 kilo 950 gram tütün ele geçirildi
SON DAKİKA HABERLERİ
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlemMart 23, 2021-1:16 pm
Son Dakika: Dorukhan Toköz bombasını duyurdular! Yıllık 1.5 milyon euroya…Mart 23, 2021-1:09 pm
Ceren Hindistan: Kocamı Porno İzlerken Yakaladım, Dayak YedimMart 23, 2021-12:54 pm
Ajda Pekkan ve Büyüleyen KostümleriMart 23, 2021-12:46 pm
Bu Fotoğraflar Çok TıklandıMart 22, 2021-6:07 pm
Risk haritasında 1 haftada 14 il daha kızardı! Tek mavi Şırnak kaldı!Mart 22, 2021-5:26 pm
Son dakika… Karadeniz’de savaş an meselesi! Rus denizaltıları…Mart 22, 2021-5:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.