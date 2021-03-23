Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlem

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Vatandaşlardan battaniyeli önlem

Meteoroloji’nin son dakika hava durumu raporuna göre iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 6-15 derece birden düşecek. Meteoroloji çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısında bulunurken, Ordu’da vatandaşlar araçlarının dolu yağışından etkilenmemesi için battaniyeli önlem aldı. İşte Meteoroloji’nin 23 Mart salı günü hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARDAN BATTANİYELİ ÖNLEM

Ordu’nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı. İlçe sakinleri araçlarını battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı.

ORTA KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün için Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum’da kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde zamanla buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI 6-15 DERECE BİRDEN AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.