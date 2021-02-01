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AB’den Türkiye’ye kritik ziyaret

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AB’den Türkiye’ye kritik ziyaret
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29 Mart 2021 - 16:25
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AB sözcüsü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, 6 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı

Son Dakika.

AB sözcüsü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, 6 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) sözcüsü AB
Konseyi ve Komisyonu başkanlarının 6 Nisan’da Türkiye’de
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye’ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

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