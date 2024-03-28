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ABD heyeti Ankara’ya geliyor!

ABD heyeti Ankara’ya geliyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mart 2024 - 13:04

ABD Temsilciler Meclisi’nin dört üyesi yarın Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelecek. Görüşmede ikili askeri ilişkiler ile terörle mücadelede iş birliği ve F-16’lara ilişkin süreç ele alınacak.

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