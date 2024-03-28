ABD heyeti Ankara’ya geliyor!

ABD Temsilciler Meclisi’nin dört üyesi yarın Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelecek. Görüşmede ikili askeri ilişkiler ile terörle mücadelede iş birliği ve F-16’lara ilişkin süreç ele alınacak.
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, dört üyesiyle birlikte yarın Ankara’ya geliyor.
Komite, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelecek.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ikili askeri ilişkiler ve terörle mücadelede iş birliği önemli gündem başlıkları olacak.
Yarın yapılacak görüşmede ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye devam ettirdiği destek ve bunun yanı sıra F-16 tedarik ve modernizasyon süreci ve aynı zamanda kongre onayında bekleyen Türkiye’nin tedarik etmeyi planladığı silah ve savunma sistemlerine ilişkin süreçler de bu komitenin Bakan Güler’le yapacağı görüşmede ele alınacak başlıklar arasına olacak.