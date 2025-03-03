METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI: YAĞMUR VE KAR GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Mart 2025 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışı etkili olacak. MGM, vatandaşları kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyararak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR

MGM’nin yaptığı açıklamaya göre, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir’in güneyi ve Adana’nın kuzey çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek.

Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağışların hakim olması beklenirken, iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELER

Hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülebilir. Yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji uzmanları, Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riskinin bulunduğunu vurguladı. Aynı zamanda, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, pus ve sis olaylarının yaşanabileceği ifade edilerek, sürücülere dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin verilerine göre, Türkiye’nin büyük şehirlerinde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:

İstanbul : En yüksek 9°C, en düşük 6°C

: En yüksek 9°C, en düşük 6°C Ankara : En yüksek 10°C, en düşük 3°C

: En yüksek 10°C, en düşük 3°C İzmir : En yüksek 15°C, en düşük 9°C

: En yüksek 15°C, en düşük 9°C Kocaeli: En yüksek 6°C, en düşük 2°C

Önümüzdeki günlerde, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği ancak yer yer sert hava koşullarının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle su baskını, ani sel, çığ riski, buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi gibi tehlikelere karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin buzlanmaya karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/