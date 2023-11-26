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Meteoroloji’den 26 Kasım için 67 ile uyarı geldi! ‘Tedbirli olun’ açıklaması…

Meteoroloji’den 26 Kasım için 67 ile uyarı geldi! ‘Tedbirli olun’ açıklaması…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Kasım 2023 - 13:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Sıcaklıklar ise hissedilir derecede düşecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 26 Kasım Pazar hava durumu…

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