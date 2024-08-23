Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı!

Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
23 Ağustos 2024 - 9:00

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ölümüne sebep olan sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Malatya – Gölbaşı Karayolunun Doğanşehir ilçesi çığlık mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili’ye (63) çarpıp ölümüne sebep olan otomobil, Sürgü Bölge Trafik ekiplerinin çalışması ile belirlendi.

Yaşlı kadına çarpan yabancı plakalı otomobil Malatya-Adıyaman yolunun 33. kilometresinde park halinde bir şekilde bulundu. Araç sürücüsü yaşlı kadına ilk kendisinin çarptığını itiraf etti. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Polis yaşlı kadının üzerinden geçen diğer aracı ve sürücüsünü ise belirlemeye çalışıyor.
Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralıKayseri’de Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!
17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü!İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü!
Evini izinsiz kiralayana 100 bin TL ceza!Evini izinsiz kiralayana 100 bin TL ceza!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail askerinin Gazze’de çektiği insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bingöl’de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kayseri’de Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trump, mitingde kurşun geçirmez camın arkasında konuştu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erkeklerin yaptıkları giyim hataları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü!
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail askerinin Gazze’de çektiği insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı!Ağustos 23, 2024-9:09 am
Bingöl’de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü!Ağustos 23, 2024-9:04 am
Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı!Ağustos 23, 2024-9:00 am
Kayseri’de Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralıAğustos 23, 2024-8:55 am
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli öldü!Ağustos 23, 2024-8:51 am
Yozgat’ta çıkan anız yangını söndürüldü!Ağustos 23, 2024-8:47 am
17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı!Ağustos 23, 2024-8:44 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !