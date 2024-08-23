Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı!

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Malatya – Gölbaşı Karayolunun Doğanşehir ilçesi çığlık mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili’ye (63) çarpıp ölümüne sebep olan otomobil, Sürgü Bölge Trafik ekiplerinin çalışması ile belirlendi.

Yaşlı kadına çarpan yabancı plakalı otomobil Malatya-Adıyaman yolunun 33. kilometresinde park halinde bir şekilde bulundu. Araç sürücüsü yaşlı kadına ilk kendisinin çarptığını itiraf etti. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Polis yaşlı kadının üzerinden geçen diğer aracı ve sürücüsünü ise belirlemeye çalışıyor.

Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor.